Композитор Ханс Циммер провел встречу с немецкими криэйторами, в ходе которой поделился своим опытом в создании музыки, идеями и способами передачи эмоций через звук.

В ходе беседы прозвучали такие актуальные темы, как влияние ИИ (искусственного интеллекта) на музыку и её способность создания саундтрека на основе общей идеи. Циммер считает, что творчество человека не сравнимо с современными технологиями или искусственным интеллектом, так как, в частности, сгенерированная нейросетью музыка не умеет воссоздавать эмоциональную и психологическую связь со слушателями, как это делают, например, произведения, написанные современными классическими композиторами или оркестрами. “Оркестры сейчас находятся в тяжелом положении, их довольно дорого содержать в качестве хобби. Но если мы потеряем оркестры, мы также потеряем огромную часть нашей культуры как люди. Искусство будет утеряно. Часть нашей души также теряется вместе с этим”, – отмечает композитор.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Слушайте новый саундтрек для сериала Prehistoric Planet. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.