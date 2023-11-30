Известный композитор Даиго Ханада выпустил фортепианную переработку самой культовой рождественской песни в Японии – «Christmas Eve».

Авторская аранжировка «Christmas Eve», как и композиция пианистки Софи Хатчингс «Silently Drawn», о публикации которого мы писали ранее, была включена в сборник предновогодних произведений Decca Records US Winter Calm. Этот проект посвящен приближающемуся празднику, и включает 20 новых треков от 16 современных классических артистов.



Композицию «Christmas Eve» Даиго Ханада выбрал неспроста: в уходящем 2023 году оригинальной версии песни исполняется 40 лет с момента выхода. Ее автор – японский композитор Тацуро Ямашита. Написанная в жанре поп-баллады, песня была впервые выпущена в 1983 году и с тех пор стала неотъемлемой частью рождественского сезона. Чарующая мелодия и лирика, олицетворяющая тепло и любовь, делают эту композицию поистине волшебной. «Christmas Eve» стала не только хитом в Японии, но и завоевала сердца людей по всему миру.



Обложка новой композиции Даиго Ханада «Christmas Eve»

Даиго Ханада (Daigo Hanada) пишет легкие, полуимпровизационные зарисовки на пианино с едва заметной электронной обработкой. В его музыке органично сочетаются фирменная японская игривость (резкие смены такта, быстрые переливы на высоких нотах) и патентованная европейская меланхолия (гулкий эмбиент, протяжные партии виолончели и аллюзии на романтиков, таких как Людовико Эйнауди и Ян Тьерсен). Сам Даиго Ханада любимым композитором называет Нильса Фрама. В его послужном списке несколько вариаций на произведения известного немца. Дебютный альбом артиста Ichiru вышел в 2017 году. Подробнее с творчеством Даиго Ханада можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.