Известная австралийская пианистка и композитор Софи Хатчингс опубликовала новое произведение «Silently Drawn», включенное в компиляцию Decca Records US Winter Calm. Музыкальный проект посвящен приближающемуся празднику и завершению еще одного года. Релиз Winter Calm состоит из 20 новых треков от 16 современных классических артистов.

«Произведение «Silently Drawn» — это попытка замедлить бесконечный ход вещей, погружение в свои собственные чувства, в наше собственное “я”, и поиск времени, чтобы поразмышлять о том, что действительно важно», — делится с подписчиками Софи Хатчингс.

Музыка Софи Хатчингс (Sophie Hutchings) ясна, глубока и наполнена красотой. Критики называют ее интимной, созерцательной, порой меланхоличной, но с волнующей красотой. Продолжительный роман уроженки Сиднея с фортепиано начался довольно рано. Будучи ребенком, она играла на инструменте только в семейном кругу или в компании друзей, втайне от других оттачивая мастерство композиции, импровизации и развивая свой фирменный стиль. Сегодня в послужном списке австралийской пианистки и композитора уже шесть альбомов и номинация на престижную награду Australian Music Prize.

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