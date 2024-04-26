Абель Коженевский сообщил о выходе официального трейлера к фильму The Watchers, композитором саундтрека к которому стал музыкант. Признанный мастер создания музыки для киношедевров, таких как «Одинокий мужчина», «Ночные животные» и «Монахиня», принял на себя вызов озвучить первый режиссерский проект Ишаны Найт Шьямалана. The Watchers – это американский фильм ужасов о сверхъестественном, который обещает потрясти зрителей до глубины души.

Основанный на романе А.М. Шайна, фильм рассказывает историю о художнице, оказавшейся в ловушке вместе с тремя незнакомцами в западной части Ирландии, где каждую ночь их преследуют загадочные существа. Звуки, созданные виртуозом Коженевским, обещают вовлечь зрителей в атмосферу страха и невероятного напряжения, погружая в мир, где реальность и кошмары сливаются воедино.

Продюсеры фильма, включая самого Ишану Найт Шьямалана, не скрывают своего восторга от сотрудничества с таким талантливым композитором, отмечая, что музыка Коженевского будет незаменимым элементом этого уникального кинематографического опыта.

Премьера The Watchers, которая состоится 7 июня 2024 года в кинотеатрах по всей стране, обещает принести не только волнение и ужас, но и незабываемое звуковое погружение в мир мистики и страха. Трейлер доступен по ссылке:

К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Также Абель напишет музыку к новому фильму TILL. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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