Хания Рани готовится к захватывающему музыкальному путешествию по скандинавским странам в рамках тура по её третьему сольному альбому Ghosts. Альбом поражает своим разнообразием и глубиной, а на нем можно услышать сотрудничество с такими знаменитостями, как Патрик Уотсон, Олафур Арнальдс и Дункан Беллами (из Portico Quartet). Ghosts – это не просто альбом, это история о жизни и смерти, свете и тьме, реальности и нереальности. Хания Рани сама говорит, что с этим альбомом она хотела начать что-то с чистого листа, взять инструменты и истории, которые ей не знакомы, но которые чем-то близки ей. В своем последнем посте в социальных сетях она поделилась датами предстоящих выступлений и радостно сообщила своим поклонникам о скором возвращении на скандинавскую сцену.

Согласно анонсу, Хания и ее команда выступят в нескольких городах Скандинавии. Первым в списке стоит Осло, где музыканты возьмут на себя эстафету в Rockefeller / John Dee / Sentrum Scene 4 мая. Затем их музыкальное путешествие продолжится в Гётеборге, где они зажгут на сцене Pustervik 6 мая, после чего отправятся в Стокгольм, где их ждет выступление в Nalen 7 мая. Наконец, тур завершится в Аархусе, где Хания и ее команда выступят в TRAIN 8 мая. Последние билеты уже доступны на официальном сайте Хании Рани.

Альбом Ghosts и билеты на ее концерты уже доступны на официальном сайте

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также:Композитор Майкл Прайс поделился мыслями о будущем музыкального искусства в мире с ИИ