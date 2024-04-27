Известный композитор Майкл Прайс поделился в социальных сетях новостью о своем последнем сотрудничестве с режиссером Ником Муром в предстоящем фильме This Time Next Year. Прайс, известный своими эмоциональными музыкальными сопровождениями в таких фильмах, как «Бунтарка» и «Реальная любовь», поделился своим восторгом от новой возможности сотрудничества с Муром, с которым они ранее работали над «Реальной любовью».

Композитор раскрыл, что фильм будет включать в себя его оригинальный саундтрек, а также новые песни от признанного музыканта Ханны Пил. Запись проходила в студии Angel, а окончательный микс проводился в культовой студии Abbey Road под руководством Эндрю Дадмана.

В своем сообщении Прайс выразил благодарность талантливым людям, вовлеченным в проект, включая Ребекку Фитч, Адама Дабла, Ника Хилла и Хилари Скьюз, а также всей команде This Time Next Year.

Поклонники могут отметить в календарях 3 июня, когда This Time Next Year будет доступен для просмотра в цифровом формате в Великобритании и Ирландии. С мастерством композиции музыки от Прайса и режиссерским видением Мура, этот фильм обещает быть захватывающим кинематографическим опытом.



Трейлер фильма доступен для просмотра по ссылке:

This Time Next Year – Official Trailer

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкла Прайса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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