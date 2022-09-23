Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) наполняет свои произведения современными звучаниями и линейной прогрессивностью. Его новый альбом Terra состоит всего из 3 произведений. Ведущая композиция, название которой и стало названием альбома, объединяет тонкое и нежное звучание неоклассицизма с пышными электронными звуковыми пейзажами, размывая границы, пористые, но послушные.

Композиция Terra написана для камерного оркестра (23 инструмента) с добавлением духовой секции. Произведение начинается с ностальгической темы, которую исполняет струнное трио, затем сразу следуют фортепианно арпеджио. Музыка представляет собой крещендо и выражает весь потенциал в центральной части, когда оркестр и фортепиано начинают мелодичный, но все же мощный, диалог.

Вторая композиция Away написана так, что при прослушивании слушатель переносится в далекое место, окруженное сбивчивым ритмом шума дождя и звуком старой пишущей машинки. Теплое и нежное фортепиано создает приятный контраст, наполненный сладкой меланхолией.

Наконец, Memories — сольное фортепианное произведение: его звук был тщательно подобран и направлен на то, чтобы также погрузить слушателя в размышления и перенести в другие время и пространство.

«Когда появляется возможность, я люблю играть, полагаясь на акустику. Таким образом, фортепиано становится продолжением моих пальцев, а его звук продолжением моего голоса», – пишет Фабрицио Патерлини. Это было главным принципом при записи этого альбома.

Альбом ТЕРРА — это третья работа Патерлини, вдохновленная Стихиями природы, и звучит она очень кинематографично. В этом году выйдут 12 ранее не издававшихся треков, разделенных на 4 EP, выпускаемых каждые 3 месяца. ARIA был выпущен в марте, ACQUA в июне, TERRA в сентябре и FUOCO в декабре. Работа сложная, но вдохновение дает композитору крылья, чтобы представить альбомы Natural Elements в полной красе.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. Недавно композитор представил видео на одну из композиций альбома 2022 года. Подробнее с творчеством Фабрицио Патрелини можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.