14 сентября прошла презентация нового альбома About Time немецкого пианиста и композитора Флориана Кристла. В день выпуска альбома юный гений провёл концерт в Церкви Всех Святых в Мюнхене. «День, когда презентуешь альбом, всегда особенный», — признался автор шедевров.

Сморите уникальные снимки с презентации About Time, которые передают всю радость и воодушевление композитора, связанные с выходом альбома.

Эмоции, живые образы в звуке и ритме, зажигательная динамика: композитор Флориан Кристл вдохновляет от первой до последней звучащей ноты. Со своим дебютным альбомом Inspiration он поднялся на первое место в классических чартах iTunes. 31-летний пианист — музыкант-самоучка. Его музыка не исходит из классной комнаты, не питается теорией. Скорее, это отражает страсть, с которой он живет своей музыкой.

Гармоничные звуковые миры фортепиано, скрипок, альта, виолончелей уже восхищали публику Мюнхена в 2020 году, когда Флориан Кристл дал блестящий концерт в прямом эфире из церкви Святого Стефана в разгар пандемии. Флориан Кристл — один из самых многообещающих композиторов и музыкантов современной классической музыки. Смторите также новое видео «Увертюра», сопровождающее одно из его произведения. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.