Харука Накамура — японский композитор и саунд-продюсер «второй волны». Его новый сольный альбом в коллаборации с брендом The North Face был выпущен 12 августа 2022. В течение года композитор обещает выпустить ещё 4 тома.

Лето 2022 года — “первый тур”.

Весна, лето, осень, зима и четыре сезона музыки, созданной Харука Накамура, были названы «Световыми годами» и стали проектом по выпуску четырех альбомов за год.

Альбом состоит из полных сольных произведений, написанных для гитары, элепики, баса и сэмплирования собственных звуков.

С 2022 по 2023 год выйдет всего четыре альбома, один сезон подряд, осенью, весной.Это пробный новый проект, с которым впервые сотрудничали THE NORTH FACE и haruka nakamura.Световые годыГод, который нужно запомнить

Комопзитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Подробнее с творчеством Харука Накамуро можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.