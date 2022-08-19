Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Выставка Room for listening представлена в Польше, в архитектурном павильоне одного из музеев. Хания называет музыкально-пространственную инсталляцию местом, «где мы создаем погружающее пространство для прослушивания, ощущения, бытия. Вы сможете почувствовать музыку, исходящую от необычной инсталляции, расположенной в специально спроектированном деревянном пространстве по всему периметру. Снимайте обувь, ложитесь на пол и оставайтесь там минут 5, а может и пару часов».

Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь.