Дэнни Элфман (Danny Elfman) известен за сотрудничество с режиссёром Тимом Бертоном, а также за написание саундтреков к фильмам «Люди в черном», «Человек-паук», «Дети шпионов», мультсериалу «Симпсоны» и другим. Кроме саундтреков Дэнни выпускает сольные альбомы — один из его последних альбомов Bigger. Messier вышел этим летом. Это раритет, который пока что можно приобрести либо в формате CD-диска, либо на полупрозрачном оранжевом / непрозрачном белом виниле.

Альбом был создан по мотивам прошлого выпуска Дэнни Элфман (Big Mess 2021г.), изменились лишь аранжировка и состав исполнителей: в создании новой версии участвовали Трент Резнор (Trent Reznor), Игги Поп (Iggy Pop), Бой Харшер (Boy Harsher), Squarepusher, Кейтлин Аурелиа Смит (Kaitlyn Aurelia Smith).

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В отличие от большинства коллег Элфман не имеет академического композиторского образования, но его бэкграунд, в котором присутствовали гаражный рок, электроника и этническая африканская музыка, помог сформировать уникальный музыкальный почерк.

Элфман — обладатель наград «Эмми», «Грэмми», шестикратный лауреат премии «Сатурн». Также композитор неоднократно номинировался на BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар». Подробнее с творчеством Дэнни Элфмана можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.