Аргентинский композитор-мультиинструменталист представил слушателям новый альбом под названием Save Me Not. Электроника в сочетании с виолончелью и фортепиано, иногда даже вокал – всё это сочинял и записывал композитор сам.

«Многие из нас ищут и развивают свой внутренний мир, состояние, где могут быть по сути сами собой. Креативные личности, как правило, исследуют это состояние дальше, создавая измерение, где их воображение и творчество могут существовать без осознанности, что часто создает мир более прекрасный, чем реальный. На самом деле Save Me Not сотворен в “альтернативной” реальности, в которую я вхожу, когда создаю, и гипотетически представляет, как я хочу навсегда раствориться в этом мире. Эта запись – интроспективное путешествие, квест, где я общаюсь с собой вдали от всякой осознанности», – пишет Себастьян.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.