Награда Фонда BBVA «Рубежи знаний» вручается ежегодно во дворце маркиза Саламанки в Мадриде. Лауреатам премий вручаются диплом, памятная скульптура и денежное вознаграждение в размере 400 тыс. евро по каждому из направлений. Всего таких направлений 8: наряду с фундаментальными науками, биомедициной, исследованиями в изменении климата стоит академическая музыка. На XIX церемонии награждения (Фонд существует с 2008г.) Филиппу вручают премию Фонда BBVA «Рубежи знаний».

В честь этого легендарного события был устроен гала-концерт с музыкой композитора из Glass’ Concerto для скрипки и оркестра.

Мы искренне рады за высокую оценку и признание творчества композитора на международной арене. Гласс в очередной раз доказал свои гениальность и право на звание «Голос Планеты Земля». Также в этом году на сцене вновь были поставлены оперы композитора «Эхнатон» и «Эйнштейн на пляже».

14-ая Премия BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award в области музыки и оперы была присуждена Филипу Глассу за создание уникального музыкального стиля, который охватывает культурные традиции со всего мира и интересен всем от мала до велика.

О предыдущих наградах и достижениях композитора можно прочитать в этой статье. Пионер минимализма, один из самых влиятельных и исполняемых композиторов XX и XXI веков – подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композитор.