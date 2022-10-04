А знали ли вы, что у маэстро есть традиция?

Каждый год в период новогодних праздников композитор Людовико Эйнауди проводит концерты в Милане. В этом году будет 15 показов в начале декабря в театре Dal Verme. Гений представит свой новый альбом Underwater, который вышел в январе 2022г. Подробнее про альбом можно прочитать в этой статье.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе.

Прямо сейчас по городам России идет большой тур «”Солисты Неоклассика” — Музыка Людовико Эйнауди». Уникальный состав виртуозных музыкантов вместе со струнным оркестром исполнят лучшие произведения знаменитого итальянского композитора. Новые города постоянно добавляются, следите за обновлениями. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi