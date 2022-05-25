A Gathering of Friends – еще одна жемчужина знаменитого композитора Джона Уильямса. В новый альбом, выпущенный 20 мая 2022г., вошли пересмотренная версия концерта Уильямса для струнных, написанная в 1994г. для виолончелиста Йо-Йо Ма, а также новые аранжировки произведений из фильмов «Список Шиндлера» , «Линкольн» и «Мюнхен».

20 лет спустя, после существенного переосмысления, альбом стал наполнен большей силой и ощутимой радостью жизни. Финальная «Песня» представлена в новом обличии и действительно захватывает. Произведения из «Списка Шиндлера» трогают сердце, а композиции с гитарой и арфой (например, «Призрак Хайвуда», сочиненный к столетию Леонарда Бернстайна в 2018 году) исполнены красиво и с любовью. Новая версия включает в себя еще «большие, структурные изменения», с композицией, которая превращается в «одну великолепную песню, тянущуюся и протяженную до самого конца».

Джон Уильямс и Йо-Йо Ма впервые встретились около четырех десятилетий назад, когда оскароносный композитор стал дирижером Boston Pops Orchestra, а Ма только начинал свою выдающуюся сольную карьеру. Их творческое сотрудничество простиралось от концертного зала до сцен озвучивания и инаугурации президента Барака Обамы в 2008 году, и все это было основано на прочной личной связи и взаимном уважении. С первых встреч каждый признал то, что, по простому выражению Уильямса, «музыка — это наш кислород».

Йо-Йо Ма – американский виолончелист, записавший более 90 альбомов и получивший 18 премий Грэмми.

Джон Уильямс – американский кинокомпозитор, автор музыки к фильмам «Звёздные войны», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Инопланетянин» и десяткам других фильмов, которые смотрел каждый. С полной биографией Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.