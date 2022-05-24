«Тетрадь смерти» считается шедевром и является самой популярной мангой и аниме, написанными Цугуми Охба и проиллюстрированным Такеши Обата, с музыкальным сопровождением от гениальных Ёсихиса Хирано и Хидеки Таниути. Аниме транслировалось в 2006-2007 году, и с момента его премьеры прошло 15 лет. Фан-база насчитывает миллионы поклонников, и многие из них посмотрели все 37 эпизодов от начала до конца.

Сегодня сериал по-прежнему пользуется большим спросом как у поклонников, так и у критиков. Каждый по-своему надеется, что в прокат выйдет второй сезон. Есть ли на это надежда, и что говорят сами авторы по этому поводу?

Стоит отметить, что сюжетная линия первой части аниме логически завершена: ключевые герои один за другим уходят из сериала. И даже главный персонаж попадает на страницы “Death note” и улетает в свой мир. Хотя первые 37 эпизодов были адаптированы под двенадцать томов манги с одинаковым финалом, вторая часть аниме с таким же актерским составом и сценарием невозможна.

Даже если небольшие шансы на второй сезон есть, он будет награжден новой разветвленной сюжетной линией и новыми персонажами. Вообще никаких новостей от писателя Цугуми Охба или иллюстратора Такеши Обата не поступало. Продюсерская компания аниме Studio Madhouse также молчит.

4 февраля 2020 года было представлено одно дополнение к франшизе, глава «Тетрадь смерти: История А-Киры». После чего фанаты предположили, что развитие вполне возможно, поскольку история следует за событиями спустя 10 лет после инцидента. Однако ни писатель, ни продюсерская студия не подтвердили возобновление истории, как и, напротив, не опровергли.

Зрителям необходимо набраться терпения, чтобы понять, будет ли запущено производство фильма в этом году. Возможно, компания заявит о запуске франшизы уже летом.

Прямо сейчас по городам России проходит большая концертная программа «Симфония ”Death note” — Музыка Ёсихиса Хирано и Хидеки Таниути». Оркестр и хор «Неоклассика» исполнят премьеру полноценного саундтрека к бессмертной классике японской анимации Death Note. Зрители услышат уникальную программу, спродюсированную командой агентства на основе знаковых произведений Хирано и Таниути, для большого струнного оркестра, перкуссии и фортепиано, что в полной мере и с новых неожиданных сторон раскроет музыкальную вселенную легендарного аниме. Информация и билеты: neoclassica.ru/death-note

Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano) за свою более чем 20-летнюю карьеру выпустил три альбома в тандеме с пианистом Масако Хосода под псевдонимом Bleu и один — с Юсуки Сато. К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. Более подробно с биографией композитора Ёсихиса Хирано можно познакомиться в нашем альманахе композиторов neoclassica.ru/hirano