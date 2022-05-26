Эрик Серра (Eric Serra) – французский композитор, написавший музыку практически ко всем фильмам Люка Бессона. Французский шпионский экшн-триллер «Анна» не стал исключением. Композитор и режиссер вновь объединились, чтобы создать картину, покорившую сердца.

Альбом «Léon (Original Motion Picture Soundtrack)» действительно успел набрать популярность. Самые популярные треки, Le Grand Bleu, Le Cinquième Element, Léon, объединили в один и сделали аранжировку. Добавив вокал, получилось настоящее произведение искусства.