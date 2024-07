В этом году команда лейбла Erased Tapes подготовила особое событие: в День магазинов звукозаписи, который отмечается 20-го апреля, будет представлено коллекционное издание альбома …and they have escaped the weight of darkness Оулавюра Арнальдса на прозрачном виниле! Этот драгоценный экземпляр будет выпущен в ограниченном количестве – всего 1000 копий, доступных в различных независимых магазинах звукозаписи по всему миру.

Второй полноформатный альбом композитор выпустил в 2010 году, вновь заворожив поклонников музыки своим уникальным звучанием. В этом альбоме Арналдс продолжил свою миссию привлечения инди-поклонников в мир эмоциональной камерной музыки, переплетая ее с электроникой и нежными классическими аранжировками. Ощущение органичного перехода усиливается за счет участия со-продюсера Барди Йоханссона из эксцентричной поп-рок-электронной формации Bang Gang. Барди успешно окрасил хрупкий минимализм предыдущих релизов, добавив множество новых инструментов. Те, кто ожидал просто продолжения минимальной меланхолии его предыдущих альбомов, были удивлены, так как запись стала наиболее вдохновляющей и богато оркестрованной работой его карьеры: “Альбом имеет очень ясную тему”, – говорит Арналдс. – “Это то, что всегда после темноты приходит свет. Для меня он звучит более позитивно, чем мои предыдущие работы”

Послушать одну из композиций альбома можно по ссылке ниже:

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) — гений исландской неоклассики, автор музыки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



