Макс Рихтер сообщил о выходе второго сингла из грядущего EP в своих соцсетях: «Non-Eternal – второй выпущенный сингл с моего предстоящего EP SLEEP: Piano Edition. Палитра звука фортепиано была расширена за счет добавления эхо-эффектов и других элементов, чтобы пролить на нее новый свет…»

Ранее композитор объявил о переработке своего альбома 2015 года SLEEP на фортепиано, а также о специальном мероприятии в кинотеатре BFI Imax в Лондоне. EP под названием SLEEP: Piano Edition выйдет 15 марта, совпадая с Всемирным днем сна. Он включает три дополненных переосмысленных трека для соло-фортепиано из восьми с половиной часового альбома, причем краткие версии каждого трека будут выпущены как синглы, включая версии Dolby Atmos.

Фортепиано – это место, куда я ухожу, чтобы грезить наяву, потому что композиция, в каком-то смысле, тоже грезы. Это попытка встретиться с другими аспектами вашего разума, вещами, о которых, возможно, вы не осознаете сознательно Макс Рихтер

Dream 0 и Non-Eternal, первые два сингла EP, уже доступны на цифровых площадках, а третий сингл Return будет выпущен 12 марта.

Чтобы отметить выход EP, специальное аудиовизуальное мероприятие 90 Minutes of SLEEP состоится в кинотеатре BFI IMAX Waterloo в Лондоне 17 марта. Это будет первое пространственное представление музыки из SLEEP с визуальными эффектами, специально созданными для крупнейшего кинопроектора в Великобритании.

Non-Eternal уже доступен для прослушивания по ссылке ниже:

SLEEP: Non-Eternal – Max Richter

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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