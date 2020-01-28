Датская певица и пианистка Агнес Обель опубликовала второй сингл и клип из своего нового альбома Myopia, который запланирован к выходу 21 февраля. Как и в случае с предыдущим видео на композицию Island of Doom, режиссером второго выступил Алекс Брюль Флагстад (Alex Brüel Flagstad). По словам композитора, пьеса Broken Sleep посвящена сновидениям и мечтам, но не стоит воспринимать ее название (в пер. с англ. «нарушенный сон») буквально — артистка любит спать.

Как и в случае с предыдущими студийными работами Philharmonics, Aventine и Citizen Of Glass, которые Агнес записала в одиночку в своей берлинской домашней студии, артистка вновь выбрала добровольную творческую изоляцию. Она отгородилась от любого внешнего воздействия, способного повлиять на качество сочинения, записи или сведения. В новом альбоме датчанка с особым рвением экспериментирует с техниками обработки, изменения и записи своего призрачного вокала на фоне кротких струнных, рояля, челесты и лютеал-пианино.

Агнес Обель (Agnes Obel) — одна из самых оригинальных исполнительниц неоклассики. Меланхоличная камерная музыка датской певицы и пианистки с академическим образованием и элегантным голосом укоренена в атмосферном, кинематографическом творчестве Antony & the Johnsons и Лизы Ханниган, но со своей особой скандинавской рафинированной лаконичностью.