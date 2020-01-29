Нидерландский пианист опубликовал документальный фильм продолжительностью пять минут, в котором он рассказывает о создании своих трех студийных альбомов и стоящим за ними вдохновении, пока зритель следует за композитором по всему миру.

Неделей ранее Юп анонсировал выход делюкс-версии своего последнего альбома Henosis, которая увидит свет уже в начале февраля. Издание включает четыре новые фортепианные аранжировки пьес из оригинального альбома, одну из которых, Klangfall, можно послушать уже сейчас. Вместе с анонсом делюкс-релиза Бевинг выпустил видеоклип на оригинальную версию Klangfall. Это совместная работа Юпа и нидерландского художника Флориса Шенфельда, изображающих микро- и макрокосмос.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.