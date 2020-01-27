62-я ежегодная церемония вручения наград Национальной академией искусства и науки звукозаписи США состоялась накануне (сегодня утром по московскому времени) в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Ведущей торжественного мероприятия стала американская исполнительница Алиша Киз. В этом году премия «Грэмми» вручалась в 84 категориях в различных жанрах и направлениях, среди которых как популярная, так и классическая музыка.

В поп-категориях безоговорочным лидером стала Билли Айлиш — она победила во всех основных номинациях «Грэмми» и не только. Певица Lizzo, получившая больше всех номинаций в этом году, удостоена только трех наград. В категории «Лучший саундтрек к визуальному представлению» золотого граммофона была удостоена исландский композитор Хильдур Гуднадоттир (сериал «Чернобыль»). Вместе с ней за приз боролись в частности такие опытные коллеги, как Рамин Джавади (восьмой эпизод сериала «Игра престолов») и Алан Сильвестри («Мстители: Финал»). В категории «Лучшая инструментальная композиция» победу присудили Джону Уильямсу (Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite). Он также номинировался в категории «Лучшая инструментальная аранжировка или аранжировка а капелла» с Hedwig’s Theme из совместного с Анне-Софи Муттер альбома Across The Stars, но приз не взял.

В категории «Лучший нью-эйдж альбом» лауреатом стал композитор Питер Кэйтер (Wings). Одним из его визави в борьбе за музыкальную награду являлся аргентинский композитор Себастьян Плано (альбом Verve), который уже совсем скоро впервые выступит в России с программой своих лучших произведений. 28 марта он отыграет концерт в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 29 марта, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Золотые статуэтки «Грэмми» вручаются ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи США начиная с 1958 года, за выдающиеся достижения в области звукозаписывающей индустрии. Это одна из самых престижных наград в профессиональной индустрии, в музыкальном мире она считается эквивалентом «Оскара» и представляет собой позолоченную статуэтку в форме небольшого граммофона. Напомним, что в декабре выдающийся американский композитор-минималист Филип Гласс получил награду попечительского совета «Грэмми».