В охваченной эпидемией коронавируса COVID-19 Италии люди не унывают и всячески подбадривают себя музыкой. Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к общенациональному музыкальному флешмобу по поднятию настроения и сплочению в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну. В Милане, Риме, Неаполе и других итальянских городах они выходят на балконы, поют песни и играют на подручных инструментах. Не остались безучастными и итальянские неоклассики — многие из них делают онлайн-трансляции прямо из своих квартир и домов. Забегая вперед, спешим сообщить, что все они находятся в добром здравии и с нетерпением ждут момента, когда смогут сыграть свои произведения поклонникам лично на концертах.

Так, композитор Роберто Каччапалья, в декабре отметивший 67-летие, регулярно передает всем солнечный весенний привет из квартиры в Милане, готовит на камеру традиционные блюда итальянской кухни, пьет вино и, конечно же, исполняет свои произведения на рояле. Маэстро уже дал несколько мини-концертов, которые можно послушать на его страничке в Facebook. «Мы похожи на архипелаг, миллионы островов, разделенных, но все еще связанных нашими глубокими корнями», — описывает свои ощущения от ситуации композитор.

Фабрицио Патерлини избрал иную тактику — вместо онлайн-трансляций он бросил все силы на студийную работу. На днях знаменитый пианист выпустил вторую часть трилогии Transitions. «Сколько эмоций вы можете испытать за одну минуту?», — сопроводил вопросом релиз итальянец. Кроме того, он объявил сроки выхода третьей части Transitions — альбом увидит свет уже в июне.

Молодые итальянские неоклассики не отстают от «отцов» и также радуют своей музыкой. Композитор Алессандро Мартире, который сейчас вовсю занят подготовкой релиза долгожданного нового альбома Share the World, выкладывает на Spotify плейлисты Live at Home и при этом успевает вести короткие трансляции в Facebook из своего дома в Комо с участием специальных гостей. В числе последних, в частности, Томми Костер, сын клавишника легендарного гитариста Карлоса Сантаны, написавшего хиты для большого количества артистов, от Eminem до 50 Cent.

Осенью Фабрицио Патерлини впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 15 октября сразу два концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 17 октября — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini

В мае Роберто Каччапалья вернется в Россию с обновленной программой лучших и новых произведений, в рамках которой представит свой новый альбом Diapason Piano Solo. Композитор посетит Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань и Москву. В столице концерт маэстро пройдет в двух отделениях: в первом он выступит соло, во втором — в сопровождении оркестра. В остальных городах программа включает произведения для соло фортепиано и с участием струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cacciapaglia