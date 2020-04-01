Воображение Бруно Санфилиппо не знает границ. Плодовитый пианист и композитор посвятил всю свою жизнь изучению различных направлений неоклассики в своей серии Piano Textures, записях строгой красоты, тишины и меланхолии. В свежем выпуске Piano Textures 5 Бруно значительно расширяет звуковую палитру, ощущая себя свободнее. Начиная со вступительного произведения, которое звучит как восход солнца в весенний день, Санфилиппо наполняет музыку легкостью и оптимизмом — музыка парит, словно на облаке. Это одна из наиболее увлекательных работ аргентинца, музыка о радости жизни. Напомним, что первая часть цикла Piano Textures вышла в далеком 2007 году.

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.