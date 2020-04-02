Мир переживает непростые времена, но музыка позволяет отвлечься от тревожных мыслей и скрасить дни, проведенные дома. Редакция «Неоклассики» собрала умиротворенные и жизнеутверждающие произведения современных композиторов со всего мира, которые помогут достичь внутренней гармонии и поднимут настроение в условиях вынужденного одиночества. Эта солнечная музыка излучает тепло и дает заряд оптимизма, надежду на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня.

Читайте подробнее в статье «Безмятежная и жизнеутверждающая неоклассика для домашнего уединения» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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