Экстравагантный бельгийский композитор и поющий пианист Вим Мертенс впервые отправится в тур по городам России с сольной программой и представит свои лучшие произведения. В Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону маэстро выступит впервые.

Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена.

За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Наследие бельгийца включает сольные фортепианные работы и музыку для ансамблей, сделавших Мертенса коммерчески успешным, понятным массовому слушателю, циклы экспериментальных записей в духе минимализма, вокальные произведения. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке.

Расписание тура:

18 февраля — Санкт-Петербург — Яани Кирик

20 февраля — Казань — Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева

21 февраля — Москва — Концертный зал РАМ им. Гнесиных

22 февраля — Ростов-на-Дону — Ростовская Филармония