Ежегодно неутомимый конвейер музыкальной индустрии поставляет десятки неоклассических релизов, но есть среди них те, которые единогласно признаются значимыми, навсегда западают в душу или меняют правила игры в жанре. Мы выбрали десять абсолютно идеальных альбомов для каждого поклонника неоклассики.



Читайте подробнее в первой части цикла статей «Лучшие неоклассические альбомы» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/10albums-01