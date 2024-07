Впервые за историю российских гастролей Йозеф ван Виссем отправится в тур по регионам с акустическим репертуаром, который достигнет пределов своей естественности в обстановке камерных академических залов. В основе новой программы голландца — музыка к фильму Джармуша, треки из свежего альбома «We Adore You, You Have No Name» и классические произведения музыканта.

Йозеф ван Виссем — барочный лютнист из Нидерландов, лауреат Каннского кинофестиваля за саундтрек к фильму Джима Джармуша «Выживут только любовники». Комбинируя виртуозную технику игры на средневековом инструменте с новаторскими музыкальными приемами, он стремится изменить представления о лютне как анахронизме. Йозеф также отметился как автор саундтрека к видеоигре «The Sims Medieval», аудиосопровождения к картине «Послы» Ганса Гольбейна по заказу Лондонской национальной галереи, музыки к документальным фильмам «Дядя Говард» Аарона Брукнера и «Portrait of a Garden» Рози Стапель, драмам «Red Right Return» Джоржа Манатоса и «The Erotic Fire of the Unattainable» Эмилии Феррейры.

Расписание тура:

15 апреля — Краснодар — Краснодарская Филармония

16 апреля — Санкт-Петербург — Яани Кирик

17 апреля — Москва — Камерный зал ММДМ

19 апреля — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

20 апреля — Новосибирск — ДК Энергия

21 апреля — Пермь — Частная филармония «Триумф»

Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wissem