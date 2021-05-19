На борту самолета во время полета, на вершинах гор, в пустыне, на замерзшем озере… Алессандро Мартире играл в самых необычных и запоминающихся местах. Его новое видео — дань уважения Комо, родному городу итальянского пианиста и композитора, которое снято в одной из его самых главных достопримечательностей, Храме Вольта (Tempio Voltiano). В роскошных интерьерах Алессандро исполняет на футуристическом рояле Waves пьесу Lej из своего нового альбома Share The World, который увидел свет в прошлом году. Это уже далеко не первое видео с этим необычным инструментом. Ранее Мартире показал видео, на котором играет пьесу Heart на фоне живописного озера Стаз в Швейцарии.

«У меня всегда была сильная связь с Комо, моим родным городом, от “Плавучего концерта” на озере до создания музыкальной школы и социального проекта Infinity Sound. Открытие храма Вольты — большая честь для меня. Я выбрал произведение Lej, которое дало название моему летнему фестивалю, просто чтобы подчеркнуть эту особую связь», — говорит композитор.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival