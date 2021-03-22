Викингур Олафссон представил новый альбом Reflections, который, по словам исландского пианиста, является побратимом его прошлогоднего Debussy – Rameau. Проект демонстрирует современный взгляд на музыку Клода Дебюсси и Жан-Филиппа Рамо. Для нового сборника помимо автора свои версии произведений французских композиторов-революционеров представили Hania Rani, Hugar, Balmorhea, Clark, Хельги Йонссон (Helgi Jónsson) и Кристиан Бадзура (Christian Badzura). Викингур издавал Reflections по частям с сентября прошлого года — в преддверии полноценного релиза из 16 работ вышло четыре мини-альбома. Теперь же проект можно послушать целиком за раз.

«Я хотел исследовать эти удивительные произведения с новой точки зрения, переосмыслить их и предложить другим композиторам переработать их элементы, — говорит Олафссон. — Я рад, что лейбл Deutsche Grammophon согласился продолжить мой творческий разговор с Дебюсси, Рамо и одними из самых талантливых музыкантов современности».

Викингур Олафссон (Víkingur Ólafsson) — выдающийся исландский пианист и композитор, выпускник престижной Джульярдской школы, обладатель множества наград, прославившийся выступлениями с ведущими оркестрами мира, в числе которых Лос-Анджелесский филармонический, Миннесотский и Гётеборгский симфонический. После виртуозного исполнения Piano Works Филипа Гласса (Philip Glass) редакция газеты New York Times назвала Олафссона исландским Гленном Гульдом. В качестве солиста Викингур открывал новый концертный зал Харпа в Рейкьявике в сопровождении Исландского симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ашкенази.