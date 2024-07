Композитор Том Холкенборг, также известный как Junkie XL, стал автором оригинальной музыки к фильму «Лига справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder’s Justice League), который в свою очередь является режиссерской версией фильма «Лига справедливости» (Justice League) 2017 года режиссера Джосса Уидона. Это продолжение истории, начатой Снайдером в «Человеке из стали» (2013) и «Бэтмене против Супермена» (2016). После гибели Кларка Кента Темный рыцарь объединяется с другими супергероями — Чудо-женщиной, Флэшем, Акваменом, Киборгом, — чтобы помешать инопланетному тирану Дарксайду и его армии захватить Землю.

К сожалению поклонников франшизы, Снайдер покинул проект во время постпродакшена, но к счастью, благодаря их активной поддержке режиссеру позже позволили перемонтировать и немного дополнить фильм, который за него заканчивал Джосс Уидон. В результате на большие экраны в марте этого года вышел четырехчасовой супергеройский эпик в фирменном стиле Зака, который углубляется в предысторию всех героев вселенной DC Comics и в котором вместо симфонической музыки британского композитора Дэнни Элфмана звучит более электронный и эпический саундтрек Тома Холкенборга. Кроме того, на следующей неделе в широкий прокат выйдет фильм «Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong), музыку у которому также сочинил нидерландский композитор.

Том Холкенборг (Tom Holkenborg), также известный как Junkie XL — нидерландский композитор, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, «Золотой глобус», автор саундтреков к десяткам фильмов, среди которых «Безумный Макс: Дорога ярости», «Алита: Боевой ангел», «Дивергент», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Хроники хищных городов», «Соник в кино», видеоигр The Sims 2: Nightlife, Need for Speed, Test Drive.