Исландский композитор выпустил новый альбом Kvika, музыка из которого вошла в саундтрек фильма «Маленькое королевство» (Malá Ríša, Little Kingdom) словацкого режиссера Петера Магата. В его записи приняли участие Словацкий филармонический оркестр (Slovak Philharmonic Orchestra), Словацкий камерный оркестр имени Богдана Варшала ( Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra), Университетский хор Technik и ряд близких коллег Валгира по предыдущим проектам, в числе которых скрипач Даниэль Пиоро (Daniel Pioro).

Kvika в переводе с исландского означает «магма», расплавленная мантия Земли, в огромных количествах тлеющая под неподвижными, замерзшими природными ландшафтами Исландии. Альбом состоит из 21 вдумчивого произведения, передающих ощущение изоляции, запечатленного в звуке, в котором модульные синтезаторы пульсируют на фоне парящего соло скрипки Пиоро и кинематографических аранжировок Валгира. Напомним, в прошлом году композитор выпустил официальные саундтреки к фильмам «Приемлемая потеря» Джо Чаппелля и «Деревня» Гримура Хаконарсона.

Валгир Сигурдссон (Valgeir Sigurðsson) — композитор из Рейкьявика, основатель творческого коллектива и лейбла Bedroom Community вместе с Нико Мьюли и Беном Фростом, лауреат премии Iceland Music Awards. Валгир известен сотрудничеством с Björk над ее саундтреком к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 2000 году. Авторские произведения Сигурдссона регулярно исполняют многие известные ансамбли мира, в числе которых Crash Ensemble, Nordic Affect и Симфонический оркестр Би-Би-Си. Захватывающая звуковая вселенная композитора стирает границы между современной классической и электронной музыкой. Среди его наиболее известных работ для театра и кино — саундтреки к постановкам хореографов Фалька Рихтера, Роберта Уилсона, Марсельского национального балета, политическому триллеру «Приемлемая потеря» (An Acceptable Loss) американского режиссера Джо Чаппелля, а также «Маленькая Москва» (Little Moscow) и «Деревня» (The County) исландца Гримура Хаконарсона.