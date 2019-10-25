Викингуру Олафссону присудили звание артиста года по версии премии Gramophone Awards 2019. Вручаемая одноименным британским журналом награда считается самой престижной в индустрии классической звукозаписи, ее часто называют «Оскаром» классической музыки. В разные годы лауреатами премии журнала Gramophone становились в том числе и отечественные музыканты: дирижер Валерий Гергиев, певец Василий Петренко, пианист Денис Кожухин, альтист Максим Рысанов и пианист российского происхождения Аркадий Володось. Исландский пианист получил статуэтку лично во время церемонии награждения в Лондоне. Кроме премии Gramophone за минувший год в его активе победы в номинациях «Исполнитель года» и «Альбом года» на конкурсе Icelandic Music Awards, награда «Лучший инструментальный альбом и общий альбом года» на церемонии награждения BBC Music Magazine и лучший сольный концерт на Opus Klassik Nacht в Берлине.

Признанный критиками пианист за последний год сделал фантастический рывок и отметился альбомом переработок произведений Иоганна Себастьяна Баха. Викингур радикально переосмысляет звучание знакомых миллионам слушателей композиций. Изданный в двух частях Bach Reworks погружает барочную музыку в современный контекст, объединяя виртуозный пианизм Олафссона с электроникой таких мастеров, как Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto), Бен Фрост (Ben Frost) и Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir). В него также вошла композиция под названием For Jóhann, ставшая посвящением безвременно ушедшему земляку Йохану Йоханнссону (Jóhann Jóhannsson). Сборник продолжает серию «рекомпозиций» лейбла Deutsche Grammophon — авторских вариаций великого наследия композиторов прошлого в прочтении современных авторов. В числе таких записей: минималистский взгляд Макса Рихтера (Max Richter) на «Времена года» Вивальди, электронные опыты Мэттью Херберта (Matthew Herbert) с Десятой симфонией Малера, шесть виолончельных сюит Баха в трактовке Питера Грэгсона (Peter Gregson).

Викингур Олафссон (Víkingur Ólafsson) — выдающийся исландский пианист и композитор, выпускник престижной Джульярдской школы, обладатель множества наград, прославившийся выступлениями с ведущими оркестрами мира, в числе которых Лос-Анджелесский филармонический, Миннесотский и Гётеборгский симфонический. После виртуозного исполнения Piano Works Филипа Гласса (Philip Glass) редакция газеты New York Times назвала Олафссона исландским Гленном Гульдом. В качестве солиста Викингур открывал новый концертный зал Харпа в Рейкьявике в сопровождении Исландского симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ашкенази.