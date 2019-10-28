Обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за саундтрек к мультфильму «Вверх», «Эмми» за сериал «Остаться в живых», а также «Грэмми» за «Рататуй», кинокомпозитор Майкл Джаккино снова заявляет свои права на золотую статуэтку. В октябре вышел его саундтрек к сатирической комедии «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) режиссера Тайки Вайтити (Taika Waititi).

Вайтити и Джаккино несколько раз обсуждали, какой должна быть музыка в фильме, и режиссер подчеркивал необходимость простых мелодий и сказочной атмосферы, характерных для партитур композитора к фильмам «Вверх» и «Рататуй». Как и «Кролик Джоджо», они пробуждают одновременно чувства симпатии и потери, но в фильме Тайки важно было подчеркнуть также нелепость и страх перехода Джоджо от фанатизма к состраданию в результате дружбы главного героя с еврейской девочкой, которая прячется от нацистов в его доме. Это хорошо прослеживается и в главной теме фильма, в которой похожая на немецкие военные марши мелодия с развитием становится сентиментальнее и в конце концов превращается в оду принятию и терпимости нежели пропаганде. Для записи в лондонской студии Abbey Road Джаккино пригласил малый оркестр из 35 человек. В некоторых композициях он также использовал струны и пружины с целью создания причудливых ударных звуков для разных текстур и гитару, достаточно редкий инструмент при создании киномузыки.

В настоящий момент Майкл Джаккини работает над саундтреком к фантастическому боевику «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» и анимационному гибридному мюзиклу Брэда Берда (Brad Bird). Также он продолжит сотрудничество с режиссером «Планеты обезьян» Мэттом Ривзом (Matt Reeves) над перезапуском «Бэтмена».

Майкл Джаккино (Michael Giacchino) — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.