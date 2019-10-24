С каждым годом Хэллоуин находит все больше новых почитателей, заставляя тысячи людей наряжаться в костюмы нечисти и предаваться демоническому веселью. Подготовка к празднику будет неполноценной без важного нюанса — тематической музыки. Редакция «Неоклассики» вспоминает шедевральные хорроры и триллеры, зловещие и мистические саундтреки к которым держат в напряжении до последнего кадра и вызывают дрожь в костях и у живых, и у мертвых.

Читайте подробнее в статье «Завораживающие и леденящие душу саундтреки к Хэллоуину» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/halloween-music

