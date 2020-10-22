Opus Klassik — самая престижная немецкая музыкальная премия в области классической музыки. Каждый год экспертное жюри из представителей музыкальной и медиаиндустрии выбирает 47 победителей в 25 номинациях. Несколько из них вручаются и современным композиторам. В 2020 году в номинации «Классическая музыка без ограничений» победил композитор Франческо Тристано со своим альбомом Tokyo Stories, в номинации «Сольная фортепианная запись» — исландский пианист Викингур Олафссон с альбомом Debussy Rameau, а в номинации «Лучший виолончелист» — Анне Софи-Муттер за участие в записи альбома Across The Stars с композитором Джоном Уильямсом.

Викингур Олафссон (Víkingur Ólafsson) — выдающийся исландский пианист и композитор, выпускник престижной Джульярдской школы, обладатель множества наград, прославившийся выступлениями с ведущими оркестрами мира, в числе которых Лос-Анджелесский филармонический, Миннесотский и Гётеборгский симфонический. После виртуозного исполнения Piano Works Филипа Гласса (Philip Glass) редакция газеты New York Times назвала Олафссона исландским Гленном Гульдом. В качестве солиста Викингур открывал новый концертный зал Харпа в Рейкьявике в сопровождении Исландского симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ашкенази.

Франческо Тристано (Francesco Tristano) — экспериментальный пианист и композитор с классическим образованием, универсальность которого впечатляет. Юноша родился в Люксембурге и сделал себе имя не только на классической сцене, но также в джазовой и электронной музыке. В одном релизе он может собрать таких разноплановых композиторов, как Джон Кейдж и Иоганн Себастьян Бах или Морис Равель и Игорь Стравинский. В то же время он издает свои ритмически захватывающие, экспериментальные работы на лейбле Infiné. Тристано не видит в таких творческих скитаниях противоречия. Наоборот, он пытается подчеркнуть связь шедевров великих классиков с концептуальными манифестами пионеров техно. На первый взгляд она неочевидна, но с течением времени приходит понимание ее явного присутствия: ритмические и гармонические элементы Баха можно найти и в поп-музыке.

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса (John Williams), с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Подробнее с творчеством Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.