Стало известно, что спустя четыре месяца после смерти Эннио Морриконе его домашний лейбл при поддержке семьи великого кинокомпозитора выпустит Morricone Segreto («Секрет Морриконе»), сборник, охватывающий творческий период конца 60-х – начала 80-х годов. В основе компиляции — малоизвестные экспериментальные и новаторские работы Морриконе для кино, в числе которых семь ранее никогда не издававшихся произведений. По словам издателей, они разительно отличаются от привычного и всем знакомого звучания композитора, каким мы его знаем по фильмам «Однажды в Америке» или «Хороший, плохой, злой». Релиз увидит свет 6 ноября, за четыре дня до того, как мэтр киномузыки мог бы отметить свой 92-й день рождения.

Эннио Морриконе (Ennio Morricone) — один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. Написав за 60-летнюю карьеру более 500 саундтреков, он успел поработать с величайшими кинорежиссерами, от Бертолуччи и Торнаторе до Альмодовара и Тарантино. Славу и мировое признание ему принесли работы в «спагетти-вестернах» его бывшего одноклассника Серджио Леоне, самая коммерчески успешная из которых — саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе», разошедшийся в количестве десяти миллионов копий по всему миру. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал свой неповторимый стиль, во многом изменивший историю киномузыки: необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, контрастные текстуры и резкие ритмические скачки. Подробнее с творчеством Эннио Морриконе можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.