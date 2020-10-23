Японский композитор выступил автором оригинального саундтрека к драме «Настоящие матери» (True Mothers, Asa ga Kuru) режиссера Наоми Кавасе. Экранизация японского бестселлера Мицуки Цудзимура о хитросплетениях человеческих отношений и современных проблемах института семьи была отобрана для участия в 73-м Международном Каннском кинофестивале в подкатегории «Верность». Сегодня фильм вышел в широкий прокат, а вместе с ним и официальный саундтрек из 19 произведений. В записи помимо фортепиано и эмбиентной электроники Акиры Косемура задействованы струнная секция, кларнет и гитара.

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.