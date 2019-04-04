В течение всего 2017 года группа Майкла Наймана (Michael Nyman) отмечала свое 40-летие, выступая на многочисленных мероприятиях и фестивалях. В этом году она вновь отправится в европейское турне в начале июня, в рамках которого британский композитор представит мультимедийную пьесу «War Work». В спектакле также будет использована музыка из шедевров режиссера Питера Гринуэя, таких как «Контракт рисовальщика».

Вдохновившись стихами о Первой мировой войне, Найман создал музыкальный цикл («эссе о фильме», как он сам его называет) из двух частей по четыре песни в каждой, которые предваряют несколько инструментальных композиций. Все тексты были написаны поэтами, которые — за исключением англичанина Дэвида Бомберга — погибли во время Первой мировой войны.

Отправной точкой является серия стихотворений французского писателя Гастона де Рюйтера (сбитого 7 октября 1918 года) «Chansons Vielles Sur D’autre Airs» («Старые песни под другие мелодии»). «Chansons vielles» — это стихи английских, французских, немецких и венгерских поэтов (в основном исполняемые на языке оригинала), а «autres air» — английские, французские, немецкие, австро-венгерские, польские и итальянские композиторы XVII и XIX веков.

Видео смонтировано Максом Пью из материала, взятого из французских, немецких и американских киноархивов времен Первой мировой войны. В выбранных фрагментах намеренно сделан акцент на материале, который предыдущие документалисты проигнорировали. Режиссер также отказался от закадровых комментариев, чтобы изображения в сочетании с проникновенной музыкой Наймана занимали в проекте центральное место.