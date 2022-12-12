Совсем недавно композитор Алессандро Мартире выпустил новый альбом Wind of Gea. Первые сочинения уже доступны для прослушивания на стриминговых платформах.

Сегодня композитор рассказал о создании музыкальной темы одного их них: “Vikôy – название связано с городом Викой, деревней в графстве Вестланд (Норвегия), где я сочинил это произведение. Я сочинял эту музыку с желанием передать эмоции, которые охватили меня при виде норвежских фьордов”.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.