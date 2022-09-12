Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс (Wim Mertens) с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Ниже вы найдете прекрасное исполнение композиции Sappho из альбома HEROIDES на концерте Вима Мертенса в г. Гент, Бельгия.

Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Композитор издал уникальную запись одного из 2-часовых концертов.

Вим Мертенс является и композитором, и аранжировщиком и продюсером. Недавно вышел его новый альбом The Gaze of the West. Подробнее с творчеством Вима Мертенса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.