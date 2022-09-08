В короткометражном фильме Сэма Грина (Sam Green) рассказывается о Джоне Кейдже (John Cage), законодатель моды, один из самых влиятельных композиторов ХХ века. Он написал много камерных произведений, в том числе для ансамбля Кронос-квартет. В благодарность исполнители выпустили фильм, посвященный 110-летию со дня рождения композитора.

Thirty Pieces for String Quartet 1983г.

Основателем и главным скрипачом квартета является Дэвид Харрингтон. Играя классику в разных оркестрах, он вдруг понял, что музыка может и должна быть приключением. Этим приключением впоследствии стала вся его жизнь. По его словам, участников струнного ансамбля Kronos Quartet объединяет тяга к неизведанному. Недавно вышел новый альбом Кронос-квартета. Подробнее с творчеством ансамбля можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.