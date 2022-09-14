Состоялась долгожданная презентация нового альбома About Time немецкого композитора и пианиста Флориана Кристла (Florian Christl). В день выпуска, 14 сентября, альбом был представлен на всех стриминговых платформах, CD-дисках и на виниле, а также композитор провел концерт в Церкви Всех Святых в Мюнхене, его родном городе.

«Вот и все: мой новый альбом About Time уже вышел! Я так горжусь тем, что наконец-то могу поделиться им с вами. День, когда презентуешь альбом, всегда особенный. Но сегодня он ещё более интригующий и захватывающий, потому что этот альбом значит для меня очень много. Я начал писать этот альбом во время пандемии. И теперь, когда альбом написан, он поможет вернуться к обычной жизни мне и вам. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал проект и помогал работать над альбомом, — пишет Флориан. — Слушайте, делитесь альбомом с друзьями, расскажите, какое произведение ваше любимое. И, конечно, наслаждайтесь музыкой».

About Time — альбом, от прелести которого замирает сердце. Спокойная, но величественная, плавная, но манящая музыка, прослушивание которой невозможно поставить на паузу. Сила и красота звуков наполняют душу любовью и призывают творить и воплощать. Фотографии с концерта презентации альбома передают те невероятные эмоции, которые испытал Флориан, исполняя новые композиции. Подробнее о концерте 14 сентября в этой статье.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Он садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. В прошлом году был презентован альбом Live из 13 произведений. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.