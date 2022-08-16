«Лучший альбом 2017 года», «Лука д’Альберто — изобретатель классики», «переосмысление минимализма с блестящим результатом» — цитаты из известных журналов и изданий об альбоме Endless итальянского композитора Лука Д’Альберто.

Впервые, 5 лет назад, когда альбом только вышел, Лука сам сочинил, написал аранжировку и сыграл Endless на всех всех инструментах (скрипка, альт, виолектра, виолончель и фортепиано). На видео представлено Live-выступление композитора во французской школьной часовне недалеко от Парижа. Невероятная сила звука, а ведь задействованы всего 3 инструмента.

Недавно композитор сообщил, что в этом году выйдет его новый альбом, но название и произведения не были оглашены.

Композитор Лука Д’Альберто (Luca D’Alberto) с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения композитора звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Лука Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.