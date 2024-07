Композитор Оулавюр Арналдс пересек океан, чтобы принять участие в прямой трансляции на радиостанции KEXP-FM, которая расположена в Сиэтле и известна своей деятельностью по всему миру. Программу выступления составили 4 наиболее известные композиции Оулавюра, а именно Happiness Does Not Wait, momentary, saman, We Contain Multitudes.

Великолепное выступление квинтета (фортепиано, 2 скрипки, виола и виолончель) заслуживает прослушивания.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Недавно вышел саундтрек, написанный композитором, к фильму «На поверхности». Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.