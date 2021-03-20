Норвежский композитор и пианист объявил о выходе своего нового альбома Introspection, вдохновленного эмоциями и чувствами, которые часто трудно передать словами. В него войдут 11 фортепианных произведений с едва заметными вкраплениями синтезированного звука. Два из них, Waves и Hypnagogia, уже доступны для прослушивания. Спокойная, мечтательная Hypnagogia посвящена переходному состоянию между бодрствованием и сном, во время которого человек может увидеть яркие образы и вернуться к воспоминаниям. Waves, в свою очередь, дарит поклонникам минималистской фортепианной музыки именно то, что они жаждут — прекрасные ямы между затуханиями. Альбом Introspection намечен к выходу на 16 апреля. Предыдущий студийный релиз композитора под названием By Heart увидел свет три года назад.

Ветле Наро (Vetle Nærø) — новая звезда неоклассики, молодой композитор и пианист-импровизатор родом из Норвегии, участник локальных коллективов и основатель собственного джазового трио. В возрасте девяти лет он начал брать уроки классического фортепиано, а его страсть к музыке возникла, когда он открыл для себя творчество Шопена, Рахманинова, Филипа Гласса, Оулавюра Арналдса и Жан-Мишеля Бле. Ветле передает чувства и мысли напрямую через музыку, которая проста и понятна каждому. По его мнению, музыка должна идти из самого сердца, от самой чистой и самой честной версии нас самих.