В широкий прокат вышла шпионская драма «Игры шпионов» (The Courier) британского режиссера Доминика Кука (Dominic Cooke), музыку к которой написал Абель Коженевский. Знаменитый польский кинокомпозитор работал над саундтреком в Польской радиостудии S2 в Варшаве, где записывал материал с оркестром Sinfonia Varsovia. Премьерный показ состоялся в январе прошлого года на одном из самых авторитетных кинофестивалей мира — Sundance.

В основе сюжета фильма использована реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), который был невольно вовлечен в один из величайших международных конфликтов в истории. Установив контакт с советским офицером Олегом Пеньковским (Мераб Нинидзе), желающим положить конец ядерному противостоянию двух сверхдержав, оба начали сотрудничать, чтобы поставлять ЦРУ важнейшую разведывательную информацию, используемую для предотвращения кубинского ракетного кризиса.

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.