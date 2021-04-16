Вышел новый альбом Introspection восходящей звезды норвежской неоклассики, вдохновленный эмоциями и чувствами, которые часто трудно передать словами. Релиз состоит из 11 фортепианных произведений с едва заметными вкраплениями синтезированного звука.

Например, спокойная и мечтательная пьеса Hypnagogia посвящена переходному состоянию между бодрствованием и сном, во время которого человек может увидеть яркие образы и вернуться к воспоминаниям. Waves вдохновлена завораживающим океаном и сюрреалистическими пейзажами деревушки Алнес, одного из любимых мест отдыха композитора за пределами родного города. Worlds Collide, в свою очередь, является попыткой взглянуть на ушедшую молодость, где нет места серьезности, а бал правит игривость и безрассудство. Напомним, предыдущий студийный релиз композитора под названием By Heart увидел свет три года назад.

Ветле Наро (Vetle Nærø) — новая звезда неоклассики, молодой композитор и пианист-импровизатор родом из Норвегии, участник локальных коллективов и основатель собственного джазового трио. В возрасте девяти лет он начал брать уроки классического фортепиано, а его страсть к музыке возникла, когда он открыл для себя творчество Шопена, Рахманинова, Филипа Гласса, Оулавюра Арналдса и Жан-Мишеля Бле. Ветле передает чувства и мысли напрямую через музыку, которая проста и понятна каждому. По его мнению, музыка должна идти из самого сердца, от самой чистой и самой честной версии нас самих.