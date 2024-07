Сотрудничество британского композитора и режиссера Бена Уитли продолжается. В этот раз Клинт Мэнселл написал музыку для его нового хоррора «На Земле» (In the Earth). Сюжет фильма вполне стандартный. Человечество поразил неизвестный вирус. Герои отправляются в лес и буквально попадают в сердце тьмы, где начинают происходить фантасмагорические и ужасающие события. Уитли отмечает, что работать с Клинтом всегда приятно.

«На Земле» — это их четвертый совместный проект, самый экспериментальный, представляющий собой фильм-концерт, в котором Клинт озвучивает эксперименты доктора Вендла. По словам режиссера, он часто пишет сценарии, думая об актерах, но это первый сценарий, который был написан специально для музыки. С самого начала он знал, что необходим саундтрек, который являлся бы одновременно диегетическим и недиегетическим. Напомним, предыдущей работой Клинта Мэнселла стал саундтрек к экранизации Бена Уитли классического готического романа Дафны Дюморье «Ребекка».

Клинт Мэнселл (Clint Mansell) начинал вокалистом группы Pop Will Eat Itself, прежде чем познакомился с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) и стал работать над саундтреком к его фильму «Пи». С тех пор композитор выступил автором музыки к таким шедеврам, как «Реквием по мечте» (Requiem For A Dream), «Рестлер» (The Wrestler), «Черный лебедь» (Black Swan), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent) и «Высотка» (High Rise). Подробнее с творчеством Клинта Мэнселла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.