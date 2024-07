Братья Зельке выпустили коллаборацию с Яном Урбиной, журналистом-расследователем газет The New York Times, The Atlantic и The New Yorker. Их новый мини-альбом под названием Trockendock вдохновлен бестселлером The New York Times «Океан вне закона» (The Outlaw Ocean) 2019 года, основанным на репортажах о беззаконии в оффшорах и районах открытого моря, которые журналист делал на протяжении более чем пяти лет. Звучание релиза сосредоточено вокруг неоклассики с фортепиано, виолончелью, элементами эмбиента и полевых записей.

CEEYS далеко не первые композиторы, которые сотрудничают с известным журналистом. Их мини-альбом является частью масштабного проекта The Outlaw Ocean, в котором с 2020 года приняли участие десятки музыкантов со всего мира, работающие в разных жанрах, от эмбиента и неоклассики до хип-хопа и лаунжа. Ян Урбина известен своими громкими расследованиями в области прав человека, безопасности труда и окружающей среды, за что был удостоен Пулитцеровской премии, премии Джорджа Полка, а также номинации на премию «Эмми». В его репортажах затрагиваются различные темы, в числе которых незаконный вылов рыбы, торговля оружием, рабство, захоронение отходов, убийство безбилетных пассажиров, кража судов. Trockendock — это первый релиз CEEYS со времен выхода Hausmusik в 2020 году.

CEEYS — неоклассический дуэт братьев Себастиана и Даниэля Зельке из Потсдама. В их творчестве в равной мере сочетаются композиция и импровизация, виолончель, фортепиано и аналоговая электроника. Их произведения проникнуты духом минимализма, ощущением тишины и спокойствия. На сегодняшний день в дискографии братьев пять студийных альбомов: The Grunewald Church Session (2016), Concrete Fields (2017), Waende (2018), Hiddensee (2019) и Hausmusik (2020).